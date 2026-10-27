MHP lideri Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimiz siyasi meselelerin ötesinde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk dünyasına yönelik açıklamasında Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine özel vurgu yaptı. İki ülke arasındaki kardeşliğin siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir bağ taşıdığını belirten Bahçeli, Türk devletleri arasındaki anlaşmazlıkların kalıcı ayrılıklara dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada Türk dünyasının ortak tarihine ve geleceğine dikkat çekti. Bahçeli, kardeş devletler arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, egemenliğe saygı ve ortak hedefler doğrultusunda güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türk dünyasının bugün ulaştığı seviyenin uzun yıllara yayılan mücadelelerin sonucu olduğunu belirten Bahçeli, ortak dil, kültür ve tarih mirasının ülkeler arasındaki bağları güçlendirdiğini kaydetti.

"TÜRK DÜNYASININ BİRLİĞİ, HÂKİMİYET KURMAK ANLAMINA GELMEZ"

Türk Devletleri Teşkilatının önemine değinen Bahçeli, Türk devletlerinin bağımsızlıklarına ve egemenlik haklarına saygı temelinde bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, “Türk dünyasının birliği, herhangi bir devletin diğerinin üzerinde hâkimiyet kurması anlamına gelmez” ifadelerini kullanarak, birlikteliğin bağımsız devletlerin egemen eşitliği ve karşılıklı saygı temelinde güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Türk dünyasının birliğini zayıflatmaya ve kardeş devletler arasında güvensizlik oluşturmaya yönelik girişimlere karşı sağduyu ve kardeşlik hukukunun korunması gerektiğini ifade eden Bahçeli, anlaşmazlıkların kalıcı ayrılıklara dönüşmemesi çağrısında bulundu.

AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE ÖZEL VURGU

Açıklamasında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilere ayrı bir parantez açan Bahçeli, iki ülke arasındaki kardeşliğin günlük gelişmelerle sınırlı değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Bahçeli, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik, günlük gelişmelerin sınırlarına sığdırılamayacak kadar köklü; siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir mahiyet taşıyacak kadar derindir. Kardeşliğimiz, iki milletin iradesiyle güçlenmiş, ortak mücadelelerle pekişmiş ve nesiller boyunca yaşatılmıştır" dedi.

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"KALICI KAZANIMLAR ELDE ETMEK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

MHP lideri, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşlik hukuku, karşılıklı saygıyla ve ortak geleceğe duyulan inançla korunur. Bu sebeple Türk dünyasının her bir mensubuna düşen görev, tarihi yakınlığımızı günübirlik tartışmaların üzerine çıkarmak, farklılıklarımızı ayrılık sebebine dönüştürmemek ve geleceğimizi zayıflatacak adımlardan uzak durmaktır.

Unutulmamalıdır ki Türk dünyasının gücü, birbirimize duyduğumuz güvende, bağımsızlığımıza gösterdiğimiz saygıda, kültürel derinliğimizde ve ortak hedeflerimiz etrafında sergilediğimiz iradede saklıdır.

Türk Devletleri Teşkilatının 2040 Vizyonu da bu tarihi sorumluluğun geleceğe dönük çerçevesini ortaya koymaktadır.

Bu vizyonun hedefleri doğrultusunda siyasi eşgüdümümüzü geliştirmek, ekonomik bağlarımızı kuvvetlendirmek, ulaştırma ve enerji hatlarımızı daha etkin hâle getirmek, eğitimden kültüre uzanan alanlarda kalıcı kazanımlar elde etmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Türkiye’nin birikimini, imkânlarını ve tecrübesini Türk dünyasının yükselişiyle buluşturmak; Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefini geniş bir gönül coğrafyasının ortak istikbaliyle birlikte düşünmek demektir.

Bizim hedefimiz, tarihi köklerinden güç alan, çağın imkânlarını değerlendiren, bağımsızlığına sahip çıkan ve uluslararası alanda söz sahibi olan güçlü bir Türk dünyasıdır.

Türk dünyasının birlik ve bütünleşme süreci, gönüllerde ve duygularda karşılık bulan bir yakınlaşma sürecini aşmış; kurumsal yapılarla ete kemiğe bürünmüş, ortak iradelerle güç kazanmış ve sağlam adımlarla geleceğe doğru ilerleyen kalıcı bir zemine kavuşmuştur.

Türk dünyasının istikbali müşterek sorumluluğumuzdur. Kardeşliğimizi korumak, bağımsız devletlerimizin egemenliğine saygı göstermek ve tarihî yürüyüşümüzü gelecek nesillere taşıyarak sürdürmek hepimizin boynunun borcudur.

Bu anlayışla, Ankara’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ülkemiz, kardeş devletlerimiz ve bütün Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Zirvenin, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmesini, müşterek hedeflerimize yeni ufuklar açmasını ve Türk dünyasının aydınlık istikbaline kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki bütün kardeşlerimize en samimi selamlarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

Cenab-ı Allah Türk dünyasının birliğini daim, kardeşliğimizi kaim eylesin. Devletlerimizi güçlü, milletimizi huzurlu, kardeşliğimizi sarsılmaz, Türk dünyasının istikbalini aydınlık eylesin. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!"

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