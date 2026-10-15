MHP lideri Bahçeli'den İstanbul mesajı: "Bu zor günleri aşacağız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da etkili olan yoğun yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Bahçeli, afetin etkilerinin devlet ve millet dayanışmasıyla aşılacağını vurguladı.

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İstanbul'da etkili olan yoğun yağışlar, kentte sel ve su baskınlarına neden oldu. Yaşanan felaketin şehir hayatını ve vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bahçeli, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, ihtiyaçlarının karşılanması ve yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

"BU ZOR GÜNLERİ DAYANIŞMAYLA GERİDE BIRAKACAĞIZ"

Devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı zorlukları dayanışmayla aştığını hatırlattı.

Bahçeli, açıklamasında, “Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi, bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır. Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, yaralarımızı sarmadaki en büyük gücümüz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Afet ve acil durumlara müdahale çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bahçeli, vatandaşların güvenliğinin korunması ve hayatın normale dönmesi için tüm kurumların görev başında olduğunu ifade etti.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Yaralanan vatandaşlara acil şifalar temennisinde bulunan Bahçeli, İstanbul ve vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sahada fedakârca görev yapan kamu personeli, arama kurtarma ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine de teşekkür eden Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Cenab-ı Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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