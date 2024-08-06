MHP'den Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusu

MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, 'iftira' gerekçesiyle Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medyada yaptığı paylaşımla MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ateş paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle... 'İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur.' — George Bernard Shaw"



Semih Yalçın - Devlet Bahçeli - İzzet Ulvi Yönter

DURUŞMADA İSİMLERİNİ VERMİŞTİ

Ayşe Ateş, Sinan Ateş davasının duruşmasında ilk mahkeme tarafından dinlenmiş ve "Şimdi biraz da mahkeme heyeti gerçekleri dinlesin. İki kız çocuğu babası tertemiz bir akademisyen, bir eş, bir baba nasıl katledildi, onu dinleyin sayın hakim. Üç gündür karşınızda türlü türlü yalanlarla savunmalar yaptılar." ifadelerini kullanmıştı.

"Ben, MHP ve Ülkü Ocakları içine sızmış suç çetesini hedef alıyorum." diyen Ateş, "Bugün burada bunları söyleyemezsem bir daha söyleyemem. Bunlar benimle beraber mezara gitmesin. Aslında Sinan, tehditler başladığında, 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın benim öldürülmem için Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'a talimat vermiş, onlar da beni öldürmek için kapı kapı adam arıyorlarmış" ifadelerini kullanmıştı.