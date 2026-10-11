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MHP'li milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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MHP'li milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Başlık ResmiMHPli milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da içinde bulunduğu konvoy kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Zuhal Karakoç ve şoförünün de yaralılar arasında bulunduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş'ta Afşin-Göksun kara yolunda bir kaza meydana geldi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoy kaza yaptı.

MHPli milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Başlık ResmiMHPli milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

4 YARALI, 1 ÖLÜ

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförünün de bulunduğu öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

MHPli milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Başlık ResmiMHPli milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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