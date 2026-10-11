MHP'li milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da içinde bulunduğu konvoy kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Zuhal Karakoç ve şoförünün de yaralılar arasında bulunduğu belirtildi.
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Kahramanmaraş'ta Afşin-Göksun kara yolunda bir kaza meydana geldi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoy kaza yaptı.
4 YARALI, 1 ÖLÜ
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförünün de bulunduğu öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
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