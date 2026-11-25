Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gelinen yeni aşamada kurulacak olan İzleme Komisyonu'nda görev yapacak MHP'li isimler belli oldu. Komisyonda MHP'yi Feti Yıldız ile Muhammed Levent Bülbül temsil edecek.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na dair yeni bilgileri bugün kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre 19 kişiden oluşması beklenen komisyonun bütçe görüşmeleri sonrası mesaisine başlaması bekleniyor.

TBMM Başkanlığı'ndan AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına iletilen yazıda görevlendirme için 30 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar süre tanınıyor.

19 üyeden oluşacak komisyonun milletvekili dağılımı; AK Parti 9, Yeni Parti 3, DEM Parti 2, MHP 2, CHP 1, İYİ Parti 1 ve Yeni Yol Partisi 1 şeklinde olacak.

Feti Yıldız

İYİ Parti ve Yeni Parti, komisyona üye vermeyeceğini duyurdu. Söz konusu komisyonun belirlenen ilk üyeleri ise MHP'li isimler oldu. Buna göre MHP'yi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül temsil edecek.

Muhammed Levent Bülbül

Geçen yıl ağustos ayında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da Yıldız ve Bülbül'ün yanı sıra MHP'den Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut görev almıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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