TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'nun 19 üyeden oluşacağını açıkladı. Mecliste grubu bulunan 7 siyasi partiye bu hafta yazı gönderileceğini belirten Kurtulmuş, ilk toplantının bütçe görüşmelerinin Genel Kurul aşaması başlamadan yapılmasını ümit ettiğini söyledi. Kurtulmuş, milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya temasları öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, kurulacak İzleme Komisyonunun yapısı ve çalışma takvimine ilişkin bilgi verdi.

İZLEME KOMİSYONU 19 ÜYEDEN OLUŞACAK

İzleme Komisyonu'nun 19 üyeden oluşacağını belirten Kurtulmuş, Mecliste grubu bulunan 7 siyasi partiye üye bildirimi yapmaları için bu hafta yazı gönderileceğini açıkladı.

Siyasi partilerin büyük bölümünün komisyon başkanlığını kendisinin yürütmesi yönünde teklifte bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Üye sayısı 19 olacak. Grubu bulunan 7 siyasi partiden arkadaşların komisyonda yer alması için biz yazılarımızı bu hafta içerisinde yazarak parti yönetimlerine göndereceğiz. Partilerin aşağı yukarı tamamı bu süreçte de benim komisyon başkanı olmam yönünde tekliflerde bulunuyor."

Komisyonun ilk toplantısına ilişkin de bilgi veren Kurtulmuş, Meclisin bütçe görüşmeleri takvimine dikkat çekerek "Meclis'te bütçe görüşmeleri var, Genel Kurul aşaması başlamadan ilk toplantımızı yaparız diye ümit ediyorum." dedi.

7 SİYASİ PARTİDEN İSİM İSTENDİ

TBMM Başkanlığı'ndan AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına iletilen yazıda, komisyonda görevlendirilecek milletvekillerinin isimlerinin 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı'na bildirilmesi istendi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, İzleme Komisyonunun üye sayısını açıkladı

YENİ PARTİ VE İYİ PARTİ'YE DE DAVET GİDECEK

TRT Haber'in aktardığına göre Kurtulmuş, Yeni Parti ve İYİ Parti'nin de İzleme Komisyonunda yer almasını beklediğini ifade etti.

Her iki partinin önceki süreçte komisyon çalışmalarına katkı sunduğunu hatırlatan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar her iki partiden de olumsuz bir yansıma olduysa da ben yine de kendilerine yazı yazacağım ve resmi olarak cevaplarını gönderene kadar kendilerini komisyona davet etmeye devam edeceğim."

DOKUNULMAZLIKLARA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un gündeminde, bazı milletvekillerinin isimlerinin geçtiği soruşturmaların ardından başlayan dokunulmazlık tartışmaları da vardı.

Dokunulmazlığın siyaset açısından gerekli olduğunu ancak bireysel suçları kapsamaması gerektiğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Dokunulmazlıklar siyaset için gerekli olan bir husustur. Ama bireysel suçlar, yüz kızartıcı suçlar, birtakım başka üçüncü şahıslara karşı işlenmiş suçlar konusunda niye milletvekilleri dokunulmaz olsun? Milletvekilleri de Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer yurttaşları gibi yurttaştırlar."

Meclis Başkanı Kurtulmuş, İzleme Komisyonunun üye sayısını açıkladı

"DÖNEM SONUNU BEKLEMEDEN TAHKİKAT YAPILABİLMELİ"

Milletvekilleri hakkında bireysel suçlara ilişkin soruşturmaların yürütülebilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bireysel suçlar konusunda mutlaka sorumlu olmaları ve bunun için de dönem sonlarını beklemeden gerekli tahkikatların yapılabilmesinin önü açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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