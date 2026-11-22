Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Cinsel saldırı, çocuk istismarı, suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlamalarının yer aldığı dosyada, milyonlarca avroluk mali işlemlere ilişkin iddialar da bulunuyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekenin detaylarına ulaşıldı.

Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Sarıgül'e yönelik cinsel suç iddialarının yanı sıra suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlamalarına yer verildi.

Fezlekede mağdur olduklarını belirten kişilerin ifadeleri ile Sarıgül ve yakınlarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen yüksek tutarlı mali işlemler de ele alındı.

SARIGÜL HAKKINDA 5 AYRI SUÇLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekede, 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 83. maddesi kapsamında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Dosyada Sarıgül'e yöneltilen suçlamalar şöyle sıralandı:

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı

Nitelikli cinsel saldırı

Haksız mal edinme

Fezlekede, söz konusu suçlamalar kapsamında Sarıgül hakkında adli soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yürütülebilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği yönünde değerlendirme yapıldı.

Mustafa Sarıgül'ün fezlekesinin detayları ortaya çıktı! 5 ayrı suçlama ve milyon avroluk işlemler

CİNSEL SALDIRI İDDİALARI FEZLEKEDE YER ALDI

Fezlekede, Sarıgül'ün 2021-2024 yılları arasında B.Ö.D.'ye yönelik olduğu iddia edilen eylemleri, kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı suçu kapsamında değerlendirildi.

Dosyada ayrıca 2005-2006 yıllarında C.D.'ye, 2011 ve öncesinde G.B.'ye, 2014 ve öncesinde ise M.B.'ye yönelik olduğu öne sürülen eylemlere yer verildi.

Savcılık, söz konusu iddiaların belediye başkanlığı görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine vardı.

MAĞDUR BEYANLARINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Fezlekede ifadesine yer verilen B.Ö.D., Mustafa Sarıgül'ü Şişli Belediye Başkanlığı döneminde düzenlenen gençlik kamplarında tanıdığını, 2015 yılında ekibinde çalışmaya başladığını ve evlendiğinde Sarıgül'ün nikâh şahidi olduğunu anlattı.

B.Ö.D., 2021 yılından itibaren Sarıgül'ün cinsel saldırılarına maruz kaldığını ileri sürdü.

İfadesinde, 2024 yılında basına yansıyan görüntülerin ardından kendisine bir belge imzalatıldığını iddia eden B.Ö.D., bu belgede konuşması hâlinde 100 bin avro cezai şart ödemesinin öngörüldüğünü belirtti.

B.Ö.D., ayrıca çocuğunun geleceği için kendisine 150 bin dolar ödendiğini ve İstanbul ile Ankara'da da cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürdü.

Mustafa Sarıgül'ün fezlekesinin detayları ortaya çıktı! 5 ayrı suçlama ve milyon avroluk işlemler

GENÇLİK KAMPLARINA İLİŞKİN İFADELER DE DOSYADA

Fezlekede ifadesine başvurulan C.D. de 2005 yılında Şişli Belediyesinde çalışmaya başladığını belirterek gençlik kamplarında lise öğrencilerinin Sarıgül ile tanıştırıldığını anlattı.

C.D., belediye başkanlığı döneminde yaşandığını ileri sürdüğü olayları aktarırken Sarıgül'ün taleplerini yerine getirmeyen kişilerin görev yerlerinin değiştirildiğini iddia etti.

Diğer şikâyetçiler M.B. ve G.B. de belediye bünyesindeki etkinlikler ve gençlik kampları sırasında uygunsuz fiziksel temaslara maruz kaldıklarını öne sürdü.

İfadelerde, olayların yaşandığı belirtilen dönemlerde söz konusu davranışların cinsel amaç taşıyıp taşımadığının anlaşılamadığı aktarıldı.

MAL VARLIĞI İŞLEMLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Fezlekenin mali suçlamalara ilişkin bölümünde ise Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı dönemindeki mal varlığı edinim süreçleri ele alındı.

Dosyada, Sarıgül'ün bazı taşınır ve taşınmaz malları yakınları ve çalışma arkadaşları üzerine kaydettirdiği, daha sonra bu varlıkların Altınbaş ailesinin bazı fertlerine ve bağlantılı şirketlere devredildiği yönünde tespit ve değerlendirmelere yer verildi.

Altınbaş ailesine ait faktoring şirketleri üzerinden yurt içi ve yurt dışına para transferleri gerçekleştirildiği, kiralık kasalar kullanıldığı ve Avrupa ülkelerine mal varlığı çıkarıldığı ileri sürüldü.

Ayrıca İsviçre'deki iki bankada nakit tutulduğu ve söz konusu kaynakların ticari faaliyetlerde kullanıldığı iddiaları da fezlekede yer aldı.

Mustafa Sarıgül'ün fezlekesinin detayları ortaya çıktı! 5 ayrı suçlama ve milyon avroluk işlemler

80 MİLYON AVROLUK YATIRIM SÖZLEŞMESİ

Mali incelemelerde Mustafa Sarıgül, Abdurrahman Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş'ın çeşitli yerli ve yabancı şirketlerle ilişkileri bulunduğu aktarıldı.

Yurt dışında kurulan şirketler grubu ile North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. arasında 80 milyon avroluk yatırım sözleşmesi de dâhil olmak üzere çeşitli anlaşmalar yapıldığı belirtildi.

Fezlekede, bu şirket bağlantılarının ve para hareketlerinin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiası kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

1 MİLYAR AVROLUK FON İDDİASI

Fezlekede yer alan dikkat çekici iddialardan biri de 1 milyar avroluk fonla ilgili oldu.

Mustafa Sarıgül ile bir bankanın şube müdürü T.D.'nin katıldığı çevrim içi toplantıda, kamu gücünden yararlanılarak 1 milyar avroluk fonun kredi yöntemiyle yurt dışından getirileceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Bu iddia kapsamında kamu görevinin sağladığı nüfuzun mali işlemler için kullanılıp kullanılmadığı da soruşturma dosyasına konu oldu.

32 MİLYON AVROLUK YALIYA 100 MİLYON AVRO HAVALE

Dosyada Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabıyla ilişkilendirilen yüksek tutarlı bir para transferine de yer verildi.

Ekspertiz değerinin 32 milyon avro olduğu belirtilen bir yalının satışı karşılığında yurt dışından 100 milyon avroluk havale gönderildiği, ancak işlemin yabancı banka tarafından bloke edildiği aktarıldı.

Fezlekede, banka blokesinin kaldırılması amacıyla İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin 1,5 milyon avro karşılığında devredildiği, buna rağmen teknenin bedelinin ödenmediği ve blokenin kaldırılamadığı belirtildi.

Söz konusu işlemler, soruşturmadaki mali suç iddiaları kapsamında değerlendiriliyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA VE KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI

Fezlekenin mali işlemlere ilişkin değerlendirmesinde, Sarıgül'ün kamu gücü ve yetkisinden yararlanarak usulsüz mal edindiği ve haksız menfaatleri ticari hayata sokmak amacıyla suç örgütü kurup yönettiği ileri sürüldü.

Bu kapsamda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlamaları da dosyaya dâhil edildi.

Savcılık, söz konusu eylemler nedeniyle Sarıgül hakkında yasal işlem yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği kanaatine vardı.

SARIGÜL SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mustafa Sarıgül ise hakkında fezleke hazırlanmasının ardından 20 Kasım'da yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

16 Ekim'den bu yana hedef alındığını savunan Sarıgül, "İşlemediğim suç, uğramadığım iftira kalmadı" ifadelerini kullandı.

Özellikle çocuk istismarı iddialarına tepki gösteren Sarıgül, yargı ve Meclis süreci tamamlanmadan hüküm verilmemesi çağrısında bulundu.

Sarıgül, "Bırakın bu süreç, Anayasamız ve TBMM İçtüzüğü hükümlerine göre yürüsün, sonunu görmeden hüküm vermeyin" dedi.

DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI İÇİN MECLİS SÜRECİ BEKLENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekenin sonuç bölümünde Sarıgül hakkında belirtilen suçlamalar kapsamında takibat yapılabilmesi için Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

Fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisine iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Dosyanın TBMM'ye ulaşmasının ardından ilgili komisyonlarda değerlendirilmesi ve dokunulmazlık hakkında Meclis tarafından karar verilmesi gerekiyor.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Mustafa Sarıgül hakkında 5 ayrı suç kapsamında fezleke: Dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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