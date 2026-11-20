Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında 5 ayrı suç kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığına gönderildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında 5 ayrı suç kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığına gönderildi.

Mustafa Sarıgül

5 AYRI SUÇ DOSYADA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sarıgül hakkında "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Zincirleme Şekilde Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı", "Zincirleme Şekilde Nitelikli Cinsel Saldırı" ve 3628 sayılı Kanun'da düzenlenen "Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme" suçlarından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İSTENDİ

Anayasa'nın 83'üncü maddesi uyarınca Mustafa Sarıgül'ün milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varıldığı öğrenilirken, bu kapsamda fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığına gönderildiği anlaşıldı.

Mustafa Sarıgül-Emir Sarıgül

SARIGÜL AİLESİ SORUŞTURMASINDA 27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin süreceği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Emir Sarıgül, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Zülfü Sümer, Abdulkadir Sezgin, Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklanmıştı. Sonrasında Emir Sarıgül, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

Zanlılar Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy, Berrak Çetinkaya, Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında da "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Sarıgül soruşturmasında 9 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun da kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine okulun müdürü Selin Sarılı ile Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alınmış, daha sonra haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluna kayyum atanmıştı.

Bu soruşturmada milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer almıştı. Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası hakkında yetkisizlik kararı verilmiş, dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Ev hapsindeki Emir Sarıgül soruşturma kapsamında 4. kez ifade vermişti.

Soruşturmanın devamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheliyi arama çalışmaları başlatılmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala