Muğla merkezli 13 ilde düzenlenen, 2,5 milyar lirayı aşan sahte ihale ve iş deneyim belgesi iddialarına yönelik soruşturmada 18 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz da yer aldı. Soruşturmada 2 şüpheli hakkında ev hapsi, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Sahte belgelerle 3,7 milyar liralık 25 kamu ihalesine katılım sağlandığı öne sürüldü.

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Muğla'nın Milas belediyesine yönelik Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 18'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz da yer alırken, 2 şüpheli hakkında ev hapsi, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçları ile alakalı Milas Belediye Başkanı ile beraber Muğla merkezli soruşturma kapsamında (Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu) 13 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış ve 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Milas Belediyesi'nde 2,5 milyarlık sahte ihale skandalında başkan ve oğlu tutuklandı

2,5 MİLYAR LİRAYI AŞIYOR

Şüphelilere yönelik operasyonda 2,5 milyar lirayı aşan sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgeleri düzenlendiği öne sürülmüştü. Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesi'ne başvuran firmalara iş deneyim belgesi düzenlendiği, 34 farklı firmaya ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, 32 firmaya ait 33 iş deneyim belgesinin ise belediye tarafından onaylandığı iddia edildi.

Soruşturma çerçevesinde görevlendirilen bilirkişinin incelemelerinde, başvuru yapan firmaların hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu tespit edilirken, firmaların SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına karşın, sicil numaralarının farklı olduğu belirlendi. Farklı firmalar adına düzenlenen iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta olduğu, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihlere karşın heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda olduğu kaydedildi.

YAPILMAYAN İŞLERİ YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Soruşturma dosyasındaki belirlemelere göre, gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işler ile ilgili ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu, Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelerde, sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 firmanın kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı, söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu iddia edildi.

Muğla adliyesine gönderilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin sonrasında tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından iki şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, içlerinde Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, oğlu Doruk Topuz ile beraber 18 şüpheli hakkında tutuklama, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı çıktı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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