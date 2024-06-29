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Milaslı sporcu Bahtiyar Bahar sokakta ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Milaslı sporcu Bahtiyar Bahar sokakta ölü bulundu
Milas, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi’nde yaşayan ve fitness sporuyla ilgilenen Bahtiyar Bahar, sokakta ölü bulundu. Bahar’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, Milas ilçesi Beçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinlerinin yolda hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

EKİPLER KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin fitness sporcusu Bahtiyar Bahar olduğu öğrenildi. 

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

Bahar’ın naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi. Bahar’ın ani ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden üzerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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