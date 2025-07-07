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Milli güvenlik, kamu düzeni, şiddetin önlenmesi... O bölgeler "özel güvenlik alanı" ilan edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Milli güvenlik, kamu düzeni, şiddetin önlenmesi... O bölgeler &quot;özel güvenlik alanı&quot; ilan edildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesindeki Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerini 8-16 Temmuz tarihleri arasında 9 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan etti. Valilik, vatandaşların bu bölgelere izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu açıkladı.

Şırnak Valiliğinden dikkat çeken bir karar geldi.

Milli güvenlik, kamu düzeni, şiddetin önlenmesi... O bölgeler "özel güvenlik alanı" ilan edildi - 1. Resim

HER TÜRLÜ OLUMSUZ DURUMUN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerinin 8-16 Temmuz'da 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

​​​​​​​Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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