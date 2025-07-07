Milli güvenlik, kamu düzeni, şiddetin önlenmesi... O bölgeler "özel güvenlik alanı" ilan edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Temmuz 2025 20:59 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 21:05 - Güncelleme:

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesindeki Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerini 8-16 Temmuz tarihleri arasında 9 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan etti. Valilik, vatandaşların bu bölgelere izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu açıkladı.

Şırnak Valiliğinden dikkat çeken bir karar geldi. HER TÜRLÜ OLUMSUZ DURUMUN ÖNÜNE GEÇİLECEK Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerinin 8-16 Temmuz'da 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. İlgili Haber Türkiye'de olduğuna inanamayacaksınız! O manzara görenleri kendisine hayran bıraktırdı Şırnak'tan Mersin'e tatile gelen avukatın acı sonu! Ailesi ihbar etti... ​​​​​​​Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş