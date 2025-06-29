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Türkiye'de olduğuna inanamayacaksınız! O manzara görenleri kendisine hayran bıraktırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;de olduğuna inanamayacaksınız! O manzara görenleri kendisine hayran bıraktırdı
Şırnak, Beytüşşebap, Yayla, Doğa, Manzara, Drone, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylada yer alan menderesler, havadan görüntülendi. Doğanın adeta tabloyu andıran manzarası görenleri kendisine hayran bıraktırdı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kilometrelerce uzanan alanda Yeşilöz Deresi ve yeşile bürünen bölge havadan görüntülendi.

Türkiye'de olduğuna inanamayacaksınız! Yayladaki manzara görenleri kendisine hayran bıraktırdı - 1. Resim

2 bin 650 rakımlı yaylada menderesler ve yeşil vadiler havaların ısınmasıyla beraber dere yataklarındaki sazlık alanlar kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de olduğuna inanamayacaksınız! Yayladaki manzara görenleri kendisine hayran bıraktırdı - 2. Resim

İlçe merkeze 45 kilometre uzaklıktaki yayladaki yılan gibi kıvranan dere yatağı dronla görüntülendi.

Türkiye'de olduğuna inanamayacaksınız! Yayladaki manzara görenleri kendisine hayran bıraktırdı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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