Türkiye'de olduğuna inanamayacaksınız! O manzara görenleri kendisine hayran bıraktırdı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylada yer alan menderesler, havadan görüntülendi. Doğanın adeta tabloyu andıran manzarası görenleri kendisine hayran bıraktırdı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kilometrelerce uzanan alanda Yeşilöz Deresi ve yeşile bürünen bölge havadan görüntülendi.
2 bin 650 rakımlı yaylada menderesler ve yeşil vadiler havaların ısınmasıyla beraber dere yataklarındaki sazlık alanlar kuşlara ev sahipliği yapıyor.
İlçe merkeze 45 kilometre uzaklıktaki yayladaki yılan gibi kıvranan dere yatağı dronla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız