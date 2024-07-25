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Milli Güvenlik Kurulu iki ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada Suriye, Yunanistan ve terörle mücadele var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milli Güvenlik Kurulu iki ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada Suriye, Yunanistan ve terörle mücadele var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kritik Milli Güvenlik Kurulu, Külliye'de toplanıyor. 2 ay sonra gerçekleşen MGK'da, Suriye ile normalleşme, Yunanistan'la ikili ilişkiler ve terörle mücadele ele alınıyor.

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda yurtiçi ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonları hakkında kurula bilgi sunulacak. Irak sınırında güvenlik çemberi oluşturulmasına ilişkin atılan adımlar değerlendirilecek.

YUNANİSTAN İLE İKİLİ İLİŞKİLER MASADA

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yıl 4'üncü kez yine yoğun gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.

Kritik MGK'da, terörle mücadele, Suriye ve Yunanistan normalleşme süreci ile beraber küresel ve bölgesel gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kafkasya'da son durum görüşülecek.

Milli Güvenlik Kurulu iki ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada Suriye, Yunanistan ve terörle mücadele var - 1. Resim

TERÖRLE MÜCADELE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" açıklamasının ardından, öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörün nefesi kesiliyor.

Terörle mücadelede genişleme doktrini kapsamında atılan adımların çıktıları MGK'da masada olacak.

Irak hükümetinin resmi yazışmalarda PKK için "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılması talimatı vermesi dahil Irak ile gerçekleştirilen temaslar neticesinde terörle mücadele konusunda elde edilen kazanımlar görüşülecek.

Milli Güvenlik Kurulu iki ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada Suriye, Yunanistan ve terörle mücadele var - 2. Resim

SURİYE İLE NORMALLEŞME

Terörle mücadelenin bir diğer önemli ayağı olan Suriye'deki operasyonlar ve terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye destek veren ülke ve yapılar değerlendirilecek.

Diğer taraftan Suriye hükümeti ile normalleşme kapsamında atılabilecek adımlar ve sahadaki son durum masaya yatırılacak.

Milli Güvenlik Kurulu iki ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada Suriye, Yunanistan ve terörle mücadele var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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