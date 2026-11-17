Milli SİHA gücüne güç katıyor: Bayraktar TB3'ten sonoboy atışı!
Bayraktar TB3, Mavi Balina-2026 Tatbikatı kapsamında BAYKAR SAS POD ile Sonoboy Atışı gerçekleştirdi.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı kapsamında yeni bir kabiliyetini sergiledi.
Milli SİHA, Baykar'ın geliştirdiği Sonoboy Atım Sistemi (SAS POD) ile sonoboy atışı gerçekleştirdi.
BAYRAKTAR TB3'TEN SONOBOY ATIŞI
Denizaltıların tespit edilmesi ve su altındaki akustik faaliyetlerin izlenmesi amacıyla kullanılan sonoboylar, denize bırakılan akustik algılama cihazları olarak biliniyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR
2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.
2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.