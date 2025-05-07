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Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! 2 kişi daha tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! 2 kişi daha tutuklandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandı.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Minguzzi cinayetinde 2 kişi hakkında tutuklama talep edildi - 1. Resim

OLAY

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Minguzzi cinayetinde 2 kişi hakkında tutuklama talep edildi - 2. Resim

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

TUTUKLANDILAR

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. 2 şüpheli, 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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