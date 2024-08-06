Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne gidenlerin bulunduğu 03 SN 422 plakalı minibüs, Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda karşı şeride geçerek, 50 AED 856 plaka otomobille çarpıştı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste sıkışan bazı yaralılar ekiplerce çıkarıldı. Kazada her iki araçta bulunan ve yaralanan 2'si ağır 13 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.