Minibüs, yola çıkan bisikleti ezip geçti! Kahreden anlar kamerada

Bursa’da yola aniden çıkan bisiklete yolcu minibüsü çarptı. Kazada, bisiklet üzerinde bulunan 2 arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Kaza anı ise bir işyeri kamerasına anbean yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mümin Gençoğlu Caddesi üzerinde aniden çıkan bisiklet sürücüsü B.A (16) ve arkadaşı, seyir halinde olan yolcu minibüsünün çarpmasıyla savruldu.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU KRİTİK

Çarpmanın etkisiyle, B.A ve arkadaşı başına aldığı darbeyle kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk etti. Bisiklet sürücüsü B.A doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, arkadaşının ise hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

ANBEAN KAMERADA

Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.