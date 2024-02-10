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    • Minibüs, yola çıkan bisikleti ezip geçti! Kahreden anlar kamerada

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bursa, Bisiklet, Trafik Kazası, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa’da yola aniden çıkan bisiklete yolcu minibüsü çarptı. Kazada, bisiklet üzerinde bulunan 2 arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Kaza anı ise bir işyeri kamerasına anbean yansıdı.

    Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mümin Gençoğlu Caddesi üzerinde aniden çıkan bisiklet sürücüsü B.A (16) ve arkadaşı, seyir halinde olan yolcu minibüsünün çarpmasıyla savruldu.

    BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU KRİTİK

    Çarpmanın etkisiyle, B.A ve arkadaşı başına aldığı darbeyle kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk etti. Bisiklet sürücüsü B.A doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, arkadaşının ise hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

    ANBEAN KAMERADA

    Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BursaBisikletTrafik Kazası
    Haberler > Gündem > Minibüs, yola çıkan bisikleti ezip geçti! Kahreden anlar kamerada
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