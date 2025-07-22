Miras yüzünden kan aktı: Ağabey, kardeşini öldürüp kaçtı

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde miras kavgası nedeniyle ağabey, kardeşini pompalı tüfekle öldürdü. Öldürülen şahsın evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Esadiye köyünde Muhammet Z. (49), sabah saatlerinde aralarında miras nedeniyle husumet olan kardeşi Hızır Z.'nin (45) evinin önüne geldi. Ağabey, burada evinden işe gitmek için çıkan kardeşine bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Z. olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise bölgeden yaya olarak kaçtı.

CİNAYET ZANLISI ARANIYOR

Cinayet mahalline gelen Yalova Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından Hızır Z.'nin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken jandarma kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GERİDE 3 ÇOCUK BIRAKTI

Öte yandan, hayatını kaybeden Hızır Z.'nin inşaat işleriyle uğraştığı, evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.