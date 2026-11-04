Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 'özel koleksiyon-belgeler' bölümünde yaklaşık bir asırdır saklı tutulan bir dosyayı daha kamuoyu ile paylaştı. MİT'in 7 Ağustos 1933 tarihli raporunda Doğu Karadeniz ve Erzurum taraflarına gelerek incelemelerde bulunan 2 İngiliz botanikçinin takip edildiği süreç yer aldı.

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MİT'in yayımladığı 7 Ağustos 1933 tarihli istihbarat raporunda, Doğu Karadeniz ve Erzurum’da araştırma yapan iki botanikçinin faaliyetlerine yer verildi.

Millî İstihbarat Teşkilatı’nın resmi internet sitesindeki "Özel Koleksiyon/Belgeler" bölümünde, yabancıların Doğu Karadeniz ve Erzurum’daki seyahat ve araştırmalarının takibine ilişkin 7 Ağustos 1933 tarihli istihbarat raporu yayımlandı.

MİT 93 yıl sonra açıkladı: Türkiye'ye gelen 2 İngiliz botanikçi böyle takip edildi

Erzurum B Amirliği’nden MİT’in öncülü Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti’ne gönderilen raporda, özellikle Trabzon-Gümüşhane güzergâhı ile Zigana çevresinde inceleme yapan yabancı botanikçilere dikkat çekildi.

MİT 93 yıl sonra açıkladı: Türkiye'ye gelen 2 İngiliz botanikçi böyle takip edildi

"GÜNDE 30 KİLOMETRE GEZİYOR, DAĞLARA TIRMANIYORLARDI"

Belgede, 1930 yılında bölgeye gelen iki yabancı botanikçiye bir istihbarat memuru ile vilayetin ziraat müdürünün refakat ettirildiği ancak görevlilerin araştırmacıların temposuna ayak uyduramayarak geri döndüğü aktarıldı. Raporda, "Onlar günde 30 kilometre geziyor, dağlara tırmanıyorlardı. Hülâsa ne olduklarını ve ne yaptıklarını fennî bir şekilde tezahür ettirmek mümkün olamadı" ifadeleri kullanıldı.

MİT 93 yıl sonra açıkladı: Türkiye'ye gelen 2 İngiliz botanikçi böyle takip edildi

2 İSMİN DENETLENMESİ ÖNERİLDİ

Yabancıların faaliyetlerine yönelik gözetimin yüzeysel kaldığı değerlendirmesine yer verilen raporda, Zigana’da aylarca araştırma yapan iki İngiliz’in çalışmalarının ilgili bakanlıklardan görevlendirilecek uzmanlar eşliğinde denetlenmesi önerildi.

MİT 93 yıl sonra açıkladı: Türkiye'ye gelen 2 İngiliz botanikçi böyle takip edildi

Ayrıca yabancı seyyah ve araştırmacılar hakkında ilgili birimlerin sahip olduğu bilgilerin istihbarat servisiyle paylaşılması istendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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