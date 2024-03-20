MİT görüntüleri paylaştı! Terörist Bilen böyle öldürülmüş

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod Rojda Bilen’i düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Düzenlenen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.

MİT, "Bişeng Brüsk" kod adlı Bilen'in Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Terörist Bilen, MİT'in operasyonuyla dün Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

MAVİ KATEGORİDE ARANIYORDU

Örgüte 2011'de yılında katılan Bilen'in, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı ve İçişleri Bakanlığı "terör arananlar" listesinde mavi kategoride yer aldığı bildirildi.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ SERVİS EDİLDİ

Öte yandan operasyona ait görüntüler paylaşıldı. Videoda terörist Bilen'in içinde olduğu aracın seyir halinde olduğu ve bir süre sonra aracın imha edildiği görülüyor.