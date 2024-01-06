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    MİT ve Emniyet’in deşifre ettiği MOSSAD ajanının hangi camide vaaz verdiği ortaya çıktı

    Hatay’da ikamet eden bir kişi, MOSSAD’a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu S.T isimli ajan hakkında camilerde vaaz verdiği bilgisini paylaştı.

    MİT ve Emniyet’in deşifre ettiği MOSSAD ajanının hangi camide vaaz verdiği ortaya çıktı
    Gündem Haberleri

    MİT ve Emniyet’in deşifre ettiği 34 MOSSAD casusuyla ilgili çarpıcı bir bilgi daha ortaya çıktı. İsrail istihbaratına çalışan Suriyeli S.T isimli şahsın geçen yıl Hatay Kırıkhan’da camide namaz sonrası vaaz verdiği ifade edildi. S.T’nin Kırıkhan’daki faaliyetleri, gözaltı fotoğraflarının medyaya yansımasıyla ortaya çıktı.

    “TERAVİH NAMAZINDAN SONRA ARAPÇA VAAZ VERİYORDU”

    Kırıkhan’da yaşayan M.E.Ç, Suriyeli S.T’ hakkında “İki Işıklı Camii de bunlardan biriydi. Ramazan ayında iftardan sonra camiye teravih namazı için gidiyordum. Bu adam teravih namazından sonra camide kalanlarla sohbet ediyordu. Ayet, hadis okuyordu. 6-7 kişilik bir gruptular. Bir Arap ülkesinden gelmişler. Vaazı da Arapça veriyordu. Kırıkhan’da Arapça bilen çok olduğu için cemaatten biri tercüme ediyordu. Ben de 2-3 defa sohbetine katıldım" bilgisi paylaştı.

    “HAFİF HASARLI BİNALARDA VE CAMİLERDE KALIYORDU”

    Yeni Şafak’ın haberine göre Kırıkhan sakini sözlerine "Depremzedelere yardım geldiklerini söylüyorlardı. Gece de camide yatıyorlardı. O günlerde insanları çoğu zaten çadırda, hafif hasarlı binalarda ve camilerde kaldığı için de kimse bu durumu yadırgamıyordu. Gündüz ne yaptığını bilmiyorum ama akşam camide ayet, hadislerden bahsediyordu" diye devam etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    MossadHatayVaaz
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