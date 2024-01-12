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    MİT'ten Avrupa'da ırkçılık raporu, İslamofobi ile hedef Türkler

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Millî İstihbarat Akademisinin raporunda Avrupa’da İslam karşıtlığının, Türk düşmanlığı ile özdeşleştirilmeye çalışıldığına dikkat çekildi.

    MİT&#039;ten Avrupa&#039;da ırkçılık raporu, İslamofobi ile hedef Türkler
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Avrupa’da İslam karşıtlığının Türk karşıtlığı ile özdeşleştirilme çabaları MİT raporlarına da yansıdı. MİT’in yeni kurduğu Millî İstihbarat Akademisinin “Batılı Ülkelerde Aşırı Sağ Hareketler 2023 Değerlendirme Raporu”nda Avrupa’da gerçekleştirilen çok sayıda İslam karşıtı eylemde Türklere ve Türkiye’ye atıflarda bulunulduğu belirtildi. Rapora göre Avrupa’da 2023 yılında aşırı sağ hareketlerin camilere yönelik nefret suçlarının en fazla yaşandığı ülke Almanya oldu. Yaklaşık 5,5 milyon Müslüman’ın yaşadığı ve 2 bin 800’e yakın caminin bulunduğu Almanya’da geçen yılın ilk 11 ayında 50’nin üzerinde saldırı gerçekleşti. Saldırıların mahiyeti genel itibarıyla mala zarar verme, domuz eti ve kafası başta olmak üzere hayvan kadavrası bırakma, kundaklama gibi unsurlardan oluştu. Camilere gönderilen mektuplarda “Türkler dışarı, Müslümanlar, yabancılar dışarı, Siz Türkleri öldüreceğiz, Yahudilere yaptıklarımızın aynısını size de yapacağız” şeklinde ifadeler yer aldı.

    CEZASIZLIK TEŞVİK EDİYOR

    Aşırı sağcı gruplarca gerçekleştirilen eylemlerin türlerine de değinilen raporda, geçen yıl içerisinde en dikkati çeken kategorinin Kur’ân-ı kerim yakma eylemlerinin de aralarında bulunduğu provokatif ve kışkırtıcı eylemler olduğu kaydedildi. 
    İslam düşmanlığı ve Türk karşıtı eylemlerin özellikle 2000’li yılların başlarından bu yana yeni dinamikler çevresinde yukarı yönlü ivmesini artırdığı vurgulandı.

    Raporda, nefret suçu özelliklerini taşıyan birçok eylemin faillerine herhangi bir cezai yaptırım uygulanmamasının, toplumun huzurunu olumsuz yönde etkilediği, başka aşırı sağcı grup ve kişileri eyleme teşvik ettiği bildirildi. Raporda bir eylemin cezasız kalmasının, başka eylemler için alan açtığı, özellikle Avrupa’daki aşırı sağcı eylem hareketliliğinin, bu meyanda ele alındığında, önümüzdeki süreçte de benzer İslam düşmanlığı ve Türk karşıtı eylemlerin devam etmesi beklendiği kaydedildi.

    MİT'ten Avrupa'da ırkçılık raporu, İslamofobi ile hedef Türkler

    Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kale Yerleşkesi’nde açılan “Vatan, Gelenek ve Gelecek” temalı müzede, kurumun kuruluşundan günümüze kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili belgeler, dokümanlar ve kullanılan objelerden örnekler sergileniyor. Sergi; İz, Bellek, Yol, Göz, Hedef ve Gurur başlıklarıyla altı bölümden oluşuyor. Müzeden bazı eserlerin 19 Ocak’ta İstanbul AKM’de sergilenmesi planlanıyor. 

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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