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Haberler > Gündem > MİT'ten nokta atış! Yeşil kategoride aranan terörist öldürüldü

MİT'ten nokta atış! Yeşil kategoride aranan terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MİT, "terörden arananlar" listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi

MİT, sınır ötesindeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 

İRTİBATLARI DEŞİFRE OLDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uzun süredir MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından yakından takip edilen "Seydo" kod adlı terörist Halil Tekin'in faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi. Yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Kamışlı’da düzenlenen nokta operasyonla Halil Tekin etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta atış! Yeşil kategoride aranan terörist öldürüldü - 1. Resim

2015 YILINDA SURİYE'YE GEÇMİŞ

Halil Tekin, PKK/YPG terör örgütüne 2007 yılında katıldı. 2007-2015 yılları arasında Irak'ın Kandil ve Gare bölgelerinde faaliyet gösterdi. 2015 yılında Suriye'ye geçti. PKK/YPG üst yönetimi tarafından Ayn El Arab ve Münbiç bölgesinde görevlendirildi. 2015-2017 döneminde örgütün sabotaj sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

2018 yılında Tabka’da sözde alay komutanlığı görevine getirildi. 2020 itibarıyla Kamışlı Batı Sektör sözde komutanı oldu. Ailesinde birçok PKK/YPG mensubu bulunan Halil Tekin’in kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin de 1992 yılında TSK tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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