MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Kırmızı kategoride yer alan terörist öldürüldü

MİT, kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir, Irak'ın Gara bölgesinde MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

KOD ADI "ŞİVAN GEVER"

Terörist Demir'in, Irak’ta Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden bizzat sorumlu olduğu öğrenildi. Örgütün, "Medya Savunma Alanları" olarak adlandırdığı bölgenin sözde sorumluları arasında yer alan "Şivan Gever" kod adlı terörist, aynı zamanda PKK/HPG Askeri Konsey üyesiydi.

MİT DÜĞMEYE BASTI

MİT, Pençe-Kilit bölgesindeki TSK birliklerine saldırı yapacak terörist grubu eğiten Yunus Demir’i hedef listesine aldı. MİT, Yunus Demir’in etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanları, uzun süren çalışmalar sonucu "Şivan Gever" kod adlı Yunus Demir’in yerini belirledi.

Terörist Yunus Demir’in, Pençe-Kilit harekât bölgesindeki Türk askerine yönelik eylem yapacak teröristlerin son hazırlıklarını kontrol ettiği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Yunus Demir ve beraberindeki teröristler MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.