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MİT'ten Suriye'ye nokta operasyon! Terör inleri yerle bir edildi
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Şeyda Karaca
Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 9 kahramanın ardından, MİT hainlere bölgeyi dar etti. Suriye’de bulunan PKK hedefleri bir bir imha edilirken, operasyonlarda örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten PKK'lıları da hedef aldı.
Irak'ın kuzeyindeki hain saldırıda şehadete ulaşan 9 kahramanın ardından, bölge hem F-16'lar hem de obüs atışları ile bombardımana alındı.
23 HEDEF İMHA EDİLDİ
MİT Suriye’de, PKK/YPG’ye ait 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda örgütüne ait 23 hedefi imha etti.
OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi