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    MİT'ten Suriye'ye nokta operasyon! Terör inleri yerle bir edildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 9 kahramanın ardından, MİT hainlere bölgeyi dar etti. Suriye’de bulunan PKK hedefleri bir bir imha edilirken, operasyonlarda örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten PKK'lıları da hedef aldı. 

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak'ın kuzeyindeki hain saldırıda şehadete ulaşan 9 kahramanın ardından, bölge hem F-16'lar hem de obüs atışları ile bombardımana alındı.

    23 HEDEF İMHA EDİLDİ

    MİT Suriye’de, PKK/YPG’ye ait 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda örgütüne ait 23 hedefi imha etti. 

    OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği öğrenildi. 

    Ayrıntılar geliyor... 

     

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MitTerörOperasyon
    Haberler > Gündem > MİT'ten Suriye'ye nokta operasyon! Terör inleri yerle bir edildi
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