MİT'ten Suriye'ye nokta operasyon! Terör inleri yerle bir edildi

14 Ocak 2024 19:20 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 19:37

Irak'ın kuzeyindeki hain saldırıda şehadete ulaşan 9 kahramanın ardından, bölge hem F-16'lar hem de obüs atışları ile bombardımana alındı.

23 HEDEF İMHA EDİLDİ

MİT Suriye’de, PKK/YPG’ye ait 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda örgütüne ait 23 hedefi imha etti.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği öğrenildi.

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