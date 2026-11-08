Çalıştığı bankada tuvalete gitmesine ve molalarına müdahale edilerek "ishal olmayın" şeklinde e-postalar gönderilen, ardından bu durumu üst yönetime şikayet ettiği için işten çıkarılan bankacının hukuk mücadelesi sonuçlandı. Yargıtay, çalışanına sistematik psikolojik taciz uygulayan bankanın manevi tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.

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Bursa'da 13 yıldır bir bankada takım lideri olarak görev yapan bankacı, şubede görevlendirilen ikinci müdürün sert, tehditkâr ve aşağılayıcı tutumlarına maruz kaldığını belirterek yargı yoluna gitti.

Yaşadığı baskıları üst yönetimine bildirmesinin ardından müdürün kendisine kişisel olarak cephe aldığını öven davacı; mola sürelerinin kısıtlandığını, diğer çalışanlara izin verilirken kendisine verilmediğini ve tüm takım liderlerinin katıldığı bir toplantıda "şerefsiz" ile "karaktersiz" ifadelerine maruz kaldığını kaydetti.

Mobbing'in böylesi: Bankacıya 'sakın ishal olma' talimatı

Müdürün baskıyı artırmak için masasının yerini değiştirerek kendisini doğrudan karşısına oturtup göz hapsine aldığını savunan çalışan, şikayetlerine çözüm beklerken iş akdinin feshedildiğini ifade etti.

Yaşanan süreçte depresyon ve hipertansiyon teşhisiyle tedavi gördüğünü belirten bankacı, manevi, maddi ve ayrımcılık tazminatı talebinde bulundu.

Banka avukatı ise feshin iş yerinin gereklerinden kaynaklandığını savunarak davanın reddini istedi.

"SIK TUVALETE GİTMEYİN" MAİL'İ ATILDI

Dosyayı inceleyen İş Mahkemesi, şube müdürünün çalışanlara gönderdiği elektronik postalarda molaların uzamaması, sık sık tuvalete gidilmemesi ve hatta "ishal olunmaması" yönünde rencide edici talimatlar verdiğini tespit etti.

Mahkeme kararında şu tespitlere yer verildi:

- Davacının yerinin değiştirilerek sürekli göz hapsinde tutulduğu, mola saatlerinin baskı altında tutulduğu tanık beyanları ve e-postalarla sabit bulundu.

- Davacının performansının düşük olduğuna dair delil sunulmadığı, tanıkların ise performansının iyi yönde olduğunu ifade ettiği belirlendi.

- Yaşanan süreç nedeniyle davacının sağlık düzeninin bozulduğu, sunulan doktor raporlarıyla kanıtlandı.

- İşten çıkarma gerekçesi olarak "küçülme" gösterilmesine rağmen, aynı gerekçeyle işten çıkarılan başka bir çalışan olmadı.

Mobbing'in böylesi: Bankacıya 'sakın ishal olma' talimatı

YARGITAY KARARI ONADI

Tüm bu deliller ışığında bankanın sistematik mobbing uyguladığını kabul eden mahkeme, davacının manevi tazminat talebini haklı buldu; maddi ve ayrımcılık tazminatı taleplerinin ise şartları oluşmadığı gerekçesiyle reddine karar verdi.

Banka avukatlarının kararı istinafa taşımasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yapılan hukuki değerlendirmelerin ardından yerel mahkeme kararını oy birliğiyle onadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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