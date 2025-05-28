Moskova mutabakatı! Türkiye ve Rusya Suriye için devrede

Lavrov’la görüşen Fidan “Rusya-Ukrayna arasındaki müteakip görüşmelerin de Türkiye’de yapılması konusundaki talebimizi Rusya’ya ilettik” dedi.

SEVİL NURİYEVA MOSKOVA -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’ya yaptığı ziyaretin ikinci gününde mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki bakan, Moskova’daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:

>> Türkiye ve Rusya olarak Suriye’nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm tarafların nüfuzlarını, 10 Mart’taki (Ahmed Şara-Abdi Şahin) mutabakatının uygulanması için kullanması büyük önem taşıyor.

>> (Rusya-Ukrayna) Müteakip görüşmelerin de Türkiye’de yapılması konusundaki talebimizi ilettik. Biz barış görüşmeleri için ev sahipliğine hazırız, bunu bizim için bir görev olarak görüyoruz.

>> Gazze’deki soykırımın durması gerekiyor. Aksi hâlde İsrail’i de içine alacak bir kaosun önüne geçilmesi mümkün değil.

>> Vladimir Putin’le görüşmede Cumhurbaşkanı’mızın hassas olduğu önemli konuları gündeme getirdik.

>> Putin ve Lavrov, Rusya-Ukrayna arasında iletilecek karşılıklı şartların hazırlandığı bilgisini verdi.

>> Botaş ile Gazprom arasında görüşmeler var. Bu konuda Sayın Putin’in desteğini rica ettik. Çok verimli bir görüşme oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:

>> Ukrayna ile müzakerelerin ikinci turu için yine Türk dostlarımıza başvurabiliriz. Bana sorarsanız yine Türk dostlarımıza dönerim, İstanbul çok güzel.

>> Avrupa’nın; ABD, Türkiye ve Rusya’nın girişimlerini sabote etmekten vazgeçmesi gerekiyor.

>> Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam edecek. İlişkilerimiz iyi seviyede.

>> Türkiye ile enerji iş birliğinin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

>> Türkiye ile Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz. Gazze ve Batı Şeria’da olanlar kabul edilemez.

>> Rusya ile Türkiye, Libya’da çatışmaların başlamasını engellemek için taraflara yönelik etkisini sürdürmede mutabık.