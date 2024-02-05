Mossad'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheli tutuklandı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Şubat 2024 17:25 - Güncelleme: 5 Şubat 2024 17:31 - Güncelleme:

Mossad, İsrail, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

MİT ve EGM tarafından yapılan operasyonda, İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad’a bilgi sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.