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    • Mossad'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheli tutuklandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Mossad, İsrail, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    MİT ve EGM tarafından yapılan operasyonda, İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad’a bilgi sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi Mossad'a sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi ile cezaevinden getirilen 2 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

    Şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

    Adliyede cumhuriyet savcısına ifade veren 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

    NE OLMUŞTU?

    MİT, yaptığı çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğünü belirlemişti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla Mossad'a sattığı tespit edilmişti.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 şüpheliden 7'si yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı öğrenilmişti.

    MİT, Aralık 2022'de Mossad'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Mossadİsrail
    Haberler > Gündem > Mossad'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheli tutuklandı
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