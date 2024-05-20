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Motosiklet üzerinde motosikletle yolculuk! Hem kendini hem trafiği tehlikeye attı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Motosiklet üzerinde motosikletle yolculuk! Hem kendini hem trafiği tehlikeye attı
Şanlıurfa, Motorsiklet, Trafikte Tehlike, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da motosiklet üzerinde motosikletle tehlikeli yolculuk yapan sürücü kameraya yansıdı. Tehlikeli yolculuğun uzun süre devam ettiği görüldü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Aligör Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Yol boyu bir eliyle sürdüğü motosikleti, diğer eliyle de üstünde taşıdığı motosikleti tutmaya çalışan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sürücünün hem kendini hem de trafiği tehlikeye attığı anlar bir otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Tehlikeli yolculuğun uzun süre devam ettiği görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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