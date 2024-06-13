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Motosiklet, yaya geçidinde bir kişinin ölümüne neden oldu: O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün yaya geçidinde çarptığı yaya hayatını kaybetti. Korku dolu anların yaşandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

7 Haziran 2024 tarihinde Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda kaza meydana gelmişti. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki İsmail Topçu'ya, 21 yaşındaki Cihan A.'nın kullandığı 34 EJT 477 plakalı motosiklet çarpmış, yaşlı adam ve motosiklet sürücüsü ile motosikletin arkasında bulunan arkadaşı yaralanmıştı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Topçu, yaşam mücadelesini kaybetti.

Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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