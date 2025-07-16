Motosiklet zincirine elini kaptıran gencin parmağı koptu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda motosikletin dönen zincirine elini kaptıran gencin parmağı koptu.
Mahmudiye Mahallesi Selvi sokakta Muhammed K.(14), motosikletin dönen zincirine elini kaptırdı. Sağ el baş parmağı kopan genç acılan içinde kaldı.
Yaralı genç, kopan parmağıyla birlikte özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı parmağı dikilmek üzere ortopedi Servisine yatırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar