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Motosiklet zincirine elini kaptıran gencin parmağı koptu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Motosiklet zincirine elini kaptıran gencin parmağı koptu
İnegöl, Bursa, Motosiklet, Kaza, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda motosikletin dönen zincirine elini kaptıran gencin parmağı koptu.

Mahmudiye Mahallesi Selvi sokakta Muhammed K.(14), motosikletin dönen zincirine elini kaptırdı. Sağ el baş parmağı kopan genç acılan içinde kaldı.

Motosiklet zincirine elini kaptıran gencin parmağı koptu - 1. Resim

Yaralı genç, kopan parmağıyla birlikte özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı parmağı dikilmek üzere ortopedi Servisine yatırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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