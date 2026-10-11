MSB acı haberi duyurdu! Görev başında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in görev sırasında rahatsızlandıktan sonra şehit olduğunu duyurdu.

ASKERDEN KAHREDEN HABER

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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