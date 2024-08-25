Sınırda FETÖ operasyonu! MSB duyurdu
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe- Güncelleme:
Gündem Haberleri
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığını duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde, yurt dışında ve sınırlarımızda teröre göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 8'i FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığı açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem