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Sınırda FETÖ operasyonu! MSB duyurdu

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Sınırda FETÖ operasyonu! MSB duyurdu

Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde, yurt dışında ve sınırlarımızda teröre göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 8'i FETÖ üyesi 9 kişinin yakalandığı açıkladı.

Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i terörist 9 kişi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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