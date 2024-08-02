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Irak ve Suriye'de teröre darbe! 12 terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB ) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

SİHA İLE 12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!

MSB'den yapılan açıklamada "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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