MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

19 Aralık 2023 11:00 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 11:22

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye, terörün kökünü kazımak için operasyon üstüne operasyon düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hâle getirildi."

SÖZDE SORUMLU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı, 17 Aralık'ta düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Türkiye'de bulunduğu 2011-2012 ve 2013 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinde yer aldığı, 2013'ten sonra da Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Şirvan Hasan, 5 Aralık 2023'te, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

FIRAT KALKANI'NDA 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 17 Aralık'ta 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.