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    MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Terörist, Irak, Suriye, Milli Savunma Bakanlığı

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    Türkiye, terörün kökünü kazımak için operasyon üstüne operasyon düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi.

    MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hâle getirildi."

     

    SÖZDE SORUMLU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı, 17 Aralık'ta düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

    Türkiye'de bulunduğu 2011-2012 ve 2013 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinde yer aldığı, 2013'ten sonra da Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Şirvan Hasan, 5 Aralık 2023'te, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    FIRAT KALKANI'NDA 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 17 Aralık'ta 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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