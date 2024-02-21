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    MSB, KAAN'ın ilk uçuşunu paylaştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı, bugün ilk uçuşunu gerçekleştiren Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN'ın görüntülerini paylaştı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

    Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk savaş uçağı KAAN, fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin de ardından sabah saatlerinde gökyüzü ile buluştu.

    MSB NEFES KESEN ANLARI PAYLAŞTI

    Mürted Hava Meydanı'ndan havalanan ve 13 dakika havadan kalan yerli savaş uçağımızın ilk uçuşu büyük heyecan uyandırırken Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından KAAN'a ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

    Bakanlık paylaşılan görüntülere şu notu düştü;

    "Parlayan yıldızı Anadolu'nun çağlayan sel gibi şanlı Ulus'un Türkiye yüzyılı titretiyor dünyayı sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusu. Millî Muharip Uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek asil milletimizi sevince boğdu. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, KAAN'ın Gök Vatan ile buluşmasında özveriyle çalışan Savunma Sanayii Başkanlığımızı, TUSAŞ'ı ve emeği geçenleri kutluyoruz."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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