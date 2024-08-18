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MSB üç ilde yangınlara 16 helikopterle destek veriyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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MSB üç ilde yangınlara 16 helikopterle destek veriyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadeleye 16 helikopterle destek sağlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İzmir, Aydın ve Bolu’daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 16 helikopter ile aralıksız destek sağladığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; İzmir, Aydın ve Bolu’daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 16 helikopter ile aralıksız destek sağlıyor. 6 helikopter ile İzmir’in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir’in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkiinde, 2 helikopter ile İzmir’in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 3 helikopter ile Bolu’nun Göynük ilçesinde mücadelemiz devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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