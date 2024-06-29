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MSB'den FETÖ'ye operasyon! 7 kişi yakalandı

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Msb, Terör Örgütleri, Fetö, Haber

Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 7 kişinin Edirne'de yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye sınırlarında terör örgütlerine göz açtırmıyor. MSB tarafından yapılan operasyonla, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı.

7 KİŞİ YAKALANDI

MSB, sosyal medya X hesabı üzerinden duyurduğu operasyona, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" notunu düştü.

5'İ FETÖ'CÜ!

Yakalananların arasında terör örgütü FETÖ mensuplarının da bulunduğunu belirten MSB, "Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
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