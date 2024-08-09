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MSB'den "Pençe Kilit" açıklaması: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSB&#039;den &quot;Pençe Kilit&quot; açıklaması: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

Türk askeri teröristlere göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Terör yuvalarına kilit vuruyoruz" diyerek 12 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. 

Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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