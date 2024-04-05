MSB’den toplu oy iddiasına cevap: Asker, vatandaşlık görevini yerine getirdi

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, yerel seçimlerde görevli olan askerlerin toplu şekilde oy kullanmasına yönelik yapılan “seyyar seçmen” iddialarını değerlendirdi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Oy kullanmanın vatandaşlık görevi ve anayasal hak olduğuna dikkat çeken MSB kaynakları, yükümlü er ve askerî öğrencilerin seçimlerde oy kullanamadığını belirtti. Sadece TSK’da görevli personelin oy kullanabildiğini ifade eden kaynaklar “18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir. Yanlış bir şey yapıldığını düşünenler varsa ilçe veya il seçim kurullarına itiraz edebilir. Herhangi bir usulsüzlük varsa mutlaka gereği yapılır” dedi.