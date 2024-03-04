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Müdür yardımcısı kasiyere hakaretler savurdu: Başımıza ne geldiyse kapalılardan geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ta babası ile marketteki kasiyer arasındaki tartışmaya dahil olan Müdür Yardımcısı Onur D. “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi” diye bağırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve "Pişmanım" diyen Onur D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Dün Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki bir markette iddiaya göre K.D. marketten satın aldığı ürünün kasa fiyatının farklı olduğunu söyledi. Aynıca bir arkadaşına satın aldırdığı sigarayı başka bir sigara ile değiştirtmek istedi.

OĞLUNA HABER VERDİ

Ancak kasiyer olarak çalışan Ö.B. ile aralarında tartışma başlayınca K.D. durumu Kozlu ilçesindeki halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen oğlu Onur D.’ye haber verdi.

Müdür yardımcısı kasiyere hakaretler savurdu: Başımıza ne geldiyse kapalılardan geldi - 1. Resim

HAKARET ETTİ

Polis ekipleri de haber verilmesi üzerine markete gitti. Taraflar ile görüşen ekipler şikayetçi olup olmadıklarını sordu. Ancak araya giren Onur D. polis ekiplerine “Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm” dedi. Tartışma sürerken bu kez de Ö.B.’yi kast ederek “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi” diye bağırmaya başladı.

Müdür yardımcısı kasiyere hakaretler savurdu: Başımıza ne geldiyse kapalılardan geldi - 2. Resim

GÖZALTINA ALININCA "PİŞMANIM" DEDİ

Onur D., polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine devredilen soruşturmayla işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen Onur D., Ö.B.’den özür dileyerek şeker hastası olduğunu bir anlık sinirle yaptıkları için pişman olduğunu söyledi. Ö.B. ise şikayetçi olmadığını söyledi.

Polise mukavemet suçundan ve kamu görevlisine hakaret iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na çıkartılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Müdür yardımcısı kasiyere hakaretler savurdu: Başımıza ne geldiyse kapalılardan geldi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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