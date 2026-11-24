Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından açıklamada bulunan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

Özetle Kaydet a- | +A

Muğla'nın Milas ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 18.39'da meydana gelen depremin derinliğini 7.28 kilometre olarak açıkladı. Saat 18.53'de ise yine aynı bölge 2,7 ile sallandı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. Denizli ve İzmir'de yaşayan bazı vatandaşlar da sarsıntıyı hissettiklerini ifade ederken, depremin ardından herhangi olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 18.39’da Milas ilçemizde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlimizde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala