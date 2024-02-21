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    • Haberler > Gündem > Muhalefetten KAAN'ın ilk uçuşuna övgü dolu sözler

    Muhalefetten KAAN'ın ilk uçuşuna övgü dolu sözler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Muhalefetten KAAN&#039;ın ilk uçuşuna övgü dolu sözler
    Muharrem İnce, KAAN, Özgür Özel, Chp, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli muharip uçağımız KAAN, bu sabah ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel KAAN'la ilgili paylaşımlar yaparak "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.

    ÖZEL: ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

    İlk uçuş başarıyla tamamlanırken muhalefet liderlerinden de konuya ilişkin paylaşımlar geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunun başarıyla gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Özel, KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    "1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun."

    İNCE: EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYORUM

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise yaptığı paylaşımda, "İstikbal göklerdedir.' Milli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirmiş, gökleri delen nice seferlere… Emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

    Muhalefetten KAAN'ın ilk uçuşuna övgü dolu sözler

    İMAMOĞLU: YÜREKTEN TEBRİK EDERİM

    İBB Başkanı Ekrem İmmaoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun. Projede emeği olan TUSAŞ mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi, firmalarımızı yürekten tebrik ederim. "

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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