Muhittin Böcek'ten korkutan haber! Anjiyo oldu, işte sağlık durumu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, anjiyo oldu. Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kontrol amaçlı olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyo işlemi geçirdi.

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Yapılan rutin tetkikler sonucunda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmazken, anjiyo işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı.

Başkan Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyon süresince gösterdikleri ilgi ve başarılı müdahaleleri dolayısıyla Antalya Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sevgili aile dostları ve alanında öncü çalışmalara imza atmış Prof. Dr. Ömer Özkan, Antalya Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Ermiş'e teşekkürler ederim" diyerek anjiyo işlemini duyurdu.