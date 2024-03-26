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Haberler > Gündem > Muhsin Yazıcıoğlu için 15 senede bir rapor yazılamadı!

Muhsin Yazıcıoğlu için 15 senede bir rapor yazılamadı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muhsin Yazıcıoğlu için 15 senede bir rapor yazılamadı!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 yıl önce, FETÖ parmağının olduğu şüpheli helikopter kazasında şehit düşen BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anıldı. Ailenin avukatı Selami Ekici “Cumhuriyet Başsavcılığının yeni raporu geldiğinde Yazıcıoğlu’nun şehit edildiği ispatlanacak” dedi.

BBP’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15. yılında çeşitli törenlerle anıldı. Yazıcıoğlu için, sevenleri tarafından Ankara’da Taceddin Dergâhı’ndaki kabri başında Kur’ân-ı kerim okundu ve dualar edildi. Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve bütün sevenleri kabri başında dua etti. 

Muhsin Yazıcıoğlu için 15 senede bir rapor yazılamadı! - 1. Resim

Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişi için, aynı zamanda Muhsin Dağı’nda da bir anma etkinliği düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları ve merhum Yazıcıoğlu’nun fotoğraflarını taşıyan gönüllüler, helikopterin düştüğü bölgeye ulaşarak Türk bayrağı açtı. Öte yandan, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici “Bugün gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin şehit olması olayıyla ilgili olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı gerek karbonmonoksit olayı gerekse hava hareketliliğiyle ilgili yeni rapor hazırlamanın arefesindedir. Bu raporlar geldiği zaman Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin şehit edildiği iddiamızı inşallah ispatlamış olacağız” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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