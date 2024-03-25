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Haberler > Gündem > Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15. yılında sevenleri tarafından Ankara'da Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı - 1. Resim

Fatih Furkan Yazıcıoğlu

AİLE ÜYELERİ DE ORADAYDI

Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve tüm sevenleri kabri başında dua etti. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililer de anma töreninde yerini aldı. Yazıcıoğlu’nun kabri başında yapılan dua esnasında ziyarete gelen vatandaşlar arasında küçük çaplı bir tartışma da yaşandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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