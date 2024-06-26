Muhtar tartıştığı kişi tarafından tüfekle vuruldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi Muhtarı Barış Genç, tüfekle vurulması sonucu yaralandı. Genç’in hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı.

Feci olay, Karsak Mahallesi köy kahvehanesinde meydana geldi. Muhtar Barış Genç ile tartışan şahıs, muhtarı tüfekle vurdu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde köy kahvesinde bir şahıs su nedeniyle muhtar Barış Genç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs, tüfekle muhtar Genç'e ateş etti.

HAYATİ RİSKİ YOK

Olayda muhtar ile yanındaki kardeşi yaralandı. Muhtar ve kardeşi ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.