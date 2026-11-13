Bolu’da felçli vatandaşı alevlerin arasından kurtaran mahalle muhtarı Sabri Şenel, o anları anlattı. 55 yaşındaki Yavuz Sarı’yı sırtına alarak dışarı çıkaran Şenel “Olay mahalline yakın dükkanım olduğu için dükkanımı kapatıp koşarak buraya geldim. Yangın ve yoğun dumana rağmen içeri girerek yerde yatan Yavuz Sarı'yı kucaklayıp sırtıma aldım ve dışarı çıkardım” dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bolu’da Dodurga Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde kısmi felç geçirdiği ve yürüme güçlüğü yaşadığı öğrenilen 55 yaşındaki Yavuz Sarı’ya ait tek katlı evde, yangın çıktı.

Yangını haber alan mahalle muhtarı Sabri Şenel, yakınında bulunan dükkanını kapatarak hızla olay yerine geldi. Evden yoğun dumanların yükseldiğini gören Şenel, kapının önüne gelerek Yavuz Sarı’ya seslendi.

Muhtardan alkışlanacak hareket! Canını hiçe saydı, felçli vatandaşı yangından kurtardı

SIRTINA ALDI, HAYATINI KURTARDI

İçeriden "Yanıyorum" diye yardım çığlıklarının gelmesi üzerine kapıyı kıran Şenel, yoğun dumanın ve alevlerin arasına girerek yerde yatan Sarı’yı kucağına aldı. Muhtar Şenel, sırtına aldığı Sarı’yı dışarı çıkararak hayatını kurtardı.

Muhtardan alkışlanacak hareket! Canını hiçe saydı, felçli vatandaşı yangından kurtardı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen Yavuz Sarı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma sırasında dumana maruz kalan muhtar Sabri Şenel'e ise olay yerinde oksijen tedavisi uygulandı.

Muhtardan alkışlanacak hareket! Canını hiçe saydı, felçli vatandaşı yangından kurtardı

"KARDEŞİ ARADI, YARDIM EDİN DEDİ”

Muhtar Sabri Şenel, yaşanan o anları anlattı;

Yavuz Sarı'nın kardeşi Filiz Hanım beni aradı. 'Muhtarım, kardeşim beni aradı. Sobayı devirmiş, şu anda evin içinde yangın var, yardım edin' dedi. Benim de olay mahalline yakın dükkanım olduğu için dükkanımı kapatıp koşarak buraya geldim. Yaklaşırken evden duman çıktığını gördüm. Kapının önüne geldim, 'Yavuz bey, Yavuz abi' diye bağırdım. İçeriden 'Yanıyorum' diye ses gelince kapıyı kırmak suretiyle içeri girdim. Evin içi tamamen karanlıktı ve dumanla kaplıydı. Yavuz abimizin yerde yattığını gördüm. Yangın ve yoğun dumana rağmen içeri girerek yerde yatan Yavuz Sarı'yı kucaklayıp sırtıma aldım ve dışarı çıkardım.

Muhtardan alkışlanacak hareket! Canını hiçe saydı, felçli vatandaşı yangından kurtardı

“DEĞNEKLE YÜRÜYEBİLİYORDU”

Şenel, "Yavuz abi dün akşam hastanedeydi, şu anda tedavisi tamamlandı. Kısmi felç geçirmişti, ayakta duramıyordu. Zaten değnekle yürüyebiliyordu. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok, sağlığı iyi. O dumanın içinde göz gözü görmüyordu. Alevlerin içindeki o duygu çok zor bir duygu. Ama can kurtardığımız için memnunuz" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala