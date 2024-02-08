Murat Kurum: Ekrem İmamoğlu beni aradı, iyi niyet temennilerinde bulunduk

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, medya temsilcileriyle bir araya geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını söyleyen Kurum, "Kendisi beni aradı görüştük, iyi niyet temennilerinde bulunduk. Bir talebi isteği varsa telefonumun açık olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kurum burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İYİ NİYET TEMENNİLERİNDE BULUNDUK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştüğünü söyleyen Kurum, "Kendisi beni aradı görüştük, iyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik yarış olması yönünde iyi niyet temennilerinde bulunduk. Bir talebi isteği varsa telefonumun açık olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU ADAYLARI ARAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Ben adaylar açıklandıktan sonra değil de bütün adaylar olgunlaştıktan sonra hepsini arayıp tek tek tebrik edeceğim. Süreç tamamlanmadığı için kimseyi aramadım ama sadece Buğra Bey değil diğer adayları da arayacağım sadece sürecin tamamlanmasını bekliyorum" demişti.