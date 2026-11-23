COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iklim konferansında anlaşma sağlanamaması üzerinden yaptığı açıklamaya cevap verdi. Bakan Kurum, dayatmalar karşısında milli menfaat vurgusu yaparak "Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız" dedi.

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) ortak mutabakat sağlanamaması üzerinden iktidar eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap verdi.

Zirvenin Türkiye açısından diplomatik başarısızlık olduğunu savunan Özel'in açıklamalarının ardından Kurum, Türkiye'nin uluslararası müzakerelerde dayatmaları kabul etmeyeceğini belirtti.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan COP31 İklim Zirvesi'nin 20 Kasım'da sona ermesi planlanıyordu. Ancak ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle müzakereler uzadı. Tarihteki en uzun iklim zirvesinde uzlaşı sağlanamadı.

Türkiye'nin başkanlığını, Avustralya'nın ise müzakere başkanlığını üstlendiği konferansta, fosil yakıtlardan çıkışa ilişkin yol haritası konusunda anlaşmazlık yaşandı.

COP31 Başkanı Murat Kurum, ülkeler arasında uzlaşma sağlanamadığını ve taslağın kabul edilmediğini açıkladı.

Murat Kurum'dan Özgür Özel'e COP31 cevabı: Sizin gibi piyon olmayacağız

ÖZEL'DEN İKTİDARA ELEŞTİRİ

Zirvenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel, COP31'de ortak bir karar metninin kabul edilememesini eleştirdi.

Özel, zirvenin Türkiye açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek zirvenin diplomasi tarihine fiyasko olarak geçtiğini ileri sürdü.

Zirve için kamu kaynaklarından 25 milyar lira harcandığını iddia eden Özel, Türkiye'nin uluslararası alanda önemli bir fırsatı kaçırdığını savundu.

Murat Kurum'dan Özgür Özel'e COP31 cevabı: Sizin gibi piyon olmayacağız

Özel'in bu açıklamalarına karşılık veren Bakan Kurum ise Türkiye'nin COP31'deki tutumundan taviz vermediğini vurguladı.

"TÜRKİYE DAYATMALARLA TAVİZ VERECEK BİR ÜLKE DEĞİL"

Kurum, Özel'e yanıtında şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Bey milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız. Sadece şunu bilin: Türkiye “dayatmalarla” duruşundan taviz verecek bir ülke değildir! Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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